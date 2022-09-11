محافظ القاهرة يسلم 14 مشروعا و9 شيكات لبدء المشروعات الصغيرة

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحديقة الأزهر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادى" فرصة " بمحافظة القاهرة كأحد روافد التنمية الاقتصادية لبرنامج "حياة كريمة" والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية ، حيث تم تسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، كما تضمن الحفل افتتاح ملتقًا للتوظيف يضم 24عارض من كبرى الشركات يقومون بتوفير 200 فرصة عمل للشباب، وتسليم بعض الأجهزة التعويضية لعدد من أصحاب الهمم .

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، ود.عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "فرصة" يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية ، كما يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل وذوى الهمم في الاندماج بسوق العمل خاصة المستفيدين من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، كما يعمل البرنامج على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال توفير التدريبات اللازمة والتحفيز للحصول على وظيفة ملائمة .

وأضاف محافظ القاهرة أن البرنامج يعمل على تأهيل وتدريب واختيار العناصر مع توفير كافة الإمكانيات المادية لإنجاح المشروعات ، وتشكيل بيئة داعمة من ريادة الأعمال لتنمية المشروعات متناهية الصغر وإضافة قيمة تنموية ومالية لأصحاب هذه المشروعات.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التضامن الإجتماعى فى تنفيذ برنامج «فرصة» الذى يتم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج "تكافل وكرامة" ، مشيرًا إلى أن برنامج "فرصة" يساعد على توفير فرص عمل للأسر القادرة على العمل، سواء المستفيدة من الدعم أو غير المستفيدة ، وذلك بالتوظيف فى العديد من الجهات، سواء الشركات أو المصانع، إضافة إلى تنفيذ أنشطة اقتصادية بتوفير أدوات الإنتاج أو نقل أصول ووحدات إنتاجية أو عن طريق أنشطة التدريب المهنى .

وتم خلال الحفل تسليم 14 مشروع صغير ومتناهي الصغر ، و 9 شيكات لبدء المشروعات الصغيرة تتراوح قيمة الشيك من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه ، كما تم تسليم عدد 9 أجهزة تعويضية لذو الهمم .

وأشار الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ عدة برامج متنوعة تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل الجديدة. ويعد برنامج «فرصة» أحد أهم هذه البرامج، حيث يوفر قروضًا ميسرة تستهدف المواطنين الأقل دخلًا، لتوفير حياة معيشية جيدة لهم بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الإجتماعى أن برنامج فرصة يعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الإجتماعى ، مشيرا إلى أن هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودي الدخل من مستفيدي برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دمجهم في سوق العمل والإستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على فرصة عمل ملائمة، حيث يهدف البرنامج إلي تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، و إتاحة فرص تمكين اقتصادى لكل فئات المجتمع وخاصة من السيدات والشباب وأصحاب الارادة من ذوي الهمم، و كذلك تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة مع القطاع الخاص والأهلي، وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر بالإضافة إلي توفير فرص عمل .