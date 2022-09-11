محافظ الغربية يشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، البدء في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية للتشجير بزراعة 100 مليون شجرة، ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، فعاليات المبادرة وزراعة الأشجار بمراكز شباب طنطا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة العامة للشباب بالتنسيق مع الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

وقامت فرق التطوع اليوم بتنفيذ فعاليات المبادرة، بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والمحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينه طنطا وأسماء الشريف نائب رئيس مجلس مدينه طنطا.

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وأشار الدكتور طارق رحمي أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

أوضح يسري الديب بأنه يتم تنفيذ فعاليات المبادره أمام مقرات مراكز الشباب والرياضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بضرورة مشاركة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأضاف يسري الديب أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بجميع مجالات التنمية ومنها الزراعية والبيئية مع إطلاق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة في إطار زيادة المساحة الخضراء والرقعة الزراعية بما يوفر عائد اقتصادي ويحافظ على البيئة.