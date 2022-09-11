اليوم السابع
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محافظ الشرقية يُشدد على سرعة إنهاء أعمال رصف وتوسعة طريق "فاقوس- أبو شلبي"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:43 م
محافظ الشرقية يُشدد على سرعة إنهاء أعمال رصف وتوسعة طريق "فاقوس- أبو شلبي" أعمال رصف الطريق
الشرقية - فريق المحافظات

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق "فاقوس- أبو شلبى" بطول 6 كم والمنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبرى السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبى بطول 3 كم وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبى وصولاً لمفارق أبو كراسيع وذلك لإسراع الخطى فى تنفيذ الاعمال بالطريق والانتهاء من اعمال الترفيق بالمرحلة الثانية ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم فى استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جارى الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبو شلبى بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 8 -10 م باستخدام تقنية FDR وجارى الانتهاء من اعمال انشاء حوائط ساندة بقطاعات متفرقة من الطريق بإجمالى اطوال 400 متر حيث تم وضع طبقة الأساس وفرش الرمال بطول الطريق تمهيدا لأعمال الرصف وفتح الطريق امام عبور السيارات والمارة.

وأشار وكيل وزارة الطرق والنقل إلى أنه تم الانتهاء من اعمال توصيل الصرف الصحى بالمرحلة الثانية من الطريق والتى تبدأ من مفارق أبو شلبى وصولاً لمفارق أبو كراسيع وتم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية وتمهيد الطريق تمهيدا لأعمال رصفه ورفع كفاءته.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية فى العمل.


محافظ الشرقية

الشرقية

فاقوس



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