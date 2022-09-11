محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمعاينة محطات الصرف التي تواجه معوقات

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور اللواء هشام السوداني والمهندس محمود شعيب مسئولي متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء لمناقشة المشروعات المتعثرة التي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب بالدقهلية في عدد من المراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميمة متولي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسه مني الساعي، مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، واللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والعميد محمد هجرس، رئيس مركز ومدينة الجمالية، والمحاسب محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأميمة السيد رئيس مدينة الكردي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمحطات الجاري تنفيذها وتشمل "محطة رفع شامية وسلامة والزمالك بمركز الجمالية ومحطة رفع ميت ناجي، ودقادوس، والإمام الشافعي، وشرق الرياح، وكفر بهيدة بمركز ميت غمر ومحطة صرف صحي البكري والشركة والوصيف بمركز منية النصر والكردي ومحطة صرف صحي الحجايزة بالسنبلاوين ومحطة صرف صحي المناطق المستجدة ببلقاس".

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة اليوم لمحطات الصرف التي تواجه معوقات في التنفيذ وحلها وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التنفيذ.

وأكد "مختار" علي أنه يتم تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتعثرة بالمحافظة من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع كافة الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.

وثمن "المحافظ" الجهود المستمرة والدعم الدائم لإزالة كافة المعوقات التى تعترض استكمال تنفيذ بعض المشروعات فى عدد من القطاعات من قبل إدارة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء ، مشيرًا الى ان هذا الدعم يساهم فى سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة حتي يستفيد منها مواطني الدقهلية.