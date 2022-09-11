محافظة القاهرة: أرض مرصد حلوان يستفيد منها 3500 مواطن

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية منتفعى أرض مرصد حي حلوان "السبع جمعيات"، بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من أعضاء الجمعيات السبع تكليلا للجهود لحل أزمة أرض الجمعيات بمنطقة المرصد بحلوان.

ووجه ممثلي الجمعيات السبع، الشكر والتقدير لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم باسم آلاف الأسر المتضررة بعد سنوات من الصبر والمعاناة ليجد المشروع طريقه الى النور تمهيدا لوضع حجر الاساس للانتفاع بالاراضي وتنفيذ دخول المرافق للمنطقة وايجاد حل جذري للمشكلة التي طال انتظارها.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها للوصول إلى إنهاء الازمة معتبره ذلك بجني لثمار جهود بذلت ومتابعات وتواصل مستمر لتحقيق امال واحلام المواطنين من منتفعي ارض المرصد حتى يتمكنوا من استغلال الاراضي التي يتملكونها ويتمكنوا من البناء عليها وإدخال المرافق والخدمات والتي سوف يستفيد منها 3500 مواطن والتي تشمل 700 قطعة أرض من خلال تكاتف جميع القوى وتشغيلا لجميع المشروعات المتعثرة .

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لصالح منتفعي أرض المرصد بحلوان لإنهاء مشكلتهم بشكل جذري تمهيدا لاستغلال الاراضى لصالح منتفعيها التى يمتلكونها والتي تقع على مساحة 33 فدانا .

وأضافت أنه نتاج عقد اللقاءات الدورية يتم حاليا وضع الية محددة تتكاتف بها جميع الاطراف المعنية لحل هذه المشكلة والعمل على توصيل المرافق للارض واستغلال المالكين لها بعد عمل المقايسات التقديرية اللازمة لاستغلال الاراضى لصالح السادة المواطنين . مؤكدة سيادتها على ان المستشار القانونى لمحافظة القاهرة يدرس حاليا تلك الحلول لتنفيذها على أرض الواقع لاستغلال الأراضى لصالح المواطنين، مع عرض جميع المقترحات وبعد العرض على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتذليل كافة العقبات .

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الى إبرام بروتوكول ثلاثى بين الجمعيات السبع والمحافظة وشركة المياه، للحصول على الموافقة لترفيق المنطقة وتوفير العدادات الإنشائية لكل منتفع والبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قامت بعقد عدة لقاءات بمقر المنطقة الجنوبية في حضور ممثلي جمعيات ارض المرصد الى جانب الجولات التفقدية على ارض الواقع لوضع آلية مناسبة لاستكمال المشروعات المتعثرة لمنع اي ضرر عن مالكي الاراضي والسير في استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق باعتباره من اهم الملفات التي اخذتها سيادتها على عاتقها لايجاد الحلول المناسبة وانهاء الازمة بشكل جذري .