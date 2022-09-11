اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:36 م
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محافظة الجيزة تزيل قاعات أفراح وفوتوسيشن مخالفة بطريق المريوطية بأبو النمرس

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:27 م
محافظة الجيزة تزيل قاعات أفراح وفوتوسيشن مخالفة بطريق المريوطية بأبو النمرس إزالة قاعات أفراح مخالفة بطريق المريوطية بأبو النمرس
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإزالة قاعة أفراح ومناسبات وفوتوسيشن تحت الإنشاء بالمخالفة وبدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس.
 
وشنت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة علي قاعات الأفراح بذلك القطاع للوقوف علي مدي قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تأتي في إطار تحقيق الإنضباط وضمان الإلتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية حفاظاً على السلامه العامة.
 
وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة القاعه المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدي بكل حزم لجميع مخالفات البناء والتعديات.
 
كما تم ضبط أعمال تحويل فيلا الي قاعات أفراح ومناسبات تحت اسم "دار عمر" بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس تم رصدها وقد تم إزالة اللافتات المخالفه التابعه لها ورفع المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
وأكد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة في مواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات بكافه صورها، مشددآ علي عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا.
 
وسوف تواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
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