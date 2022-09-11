اليوم السابع
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مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:27 م
مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم

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أعتمد مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الأحد الجزء الثاني من الحركة القضائية بشأن التعيين في وظائف من الفئتين أ و ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية  ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في تلك الوظائف .
 
وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم.
 
ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى فى تلقى الاعتراضات والتظلمات على الحركة اعتبار من غدا الاثنين.
 
 

مجلس القضاء الأعلى

وزاره العدل

اخبار الحوادث

الحركه القضائية



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