مجد القاسم يحيي حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية اليوم.. اعرف برنامج الحفل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا غنائيا للفنان السورى مجد القاسم وفرقته الموسيقية، وذلك فى الثامنة من مساء اليوم الأحد.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانيه المتميزة التى قدمها خلال مشواره الفنى الطويل بالإضافة إلى روائع زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين فى مصر والوطن العربى منها لحظة غرام، بتسأل ليه عليا، دار يادار، رفقا مولاتى، لعبتك، غمض عينيك، حبينا، رمش عيونها، أسمع بقى، بأمر الهوى، سيرة الحب وغيرها كما يقدم مجموعة من أغانيه الجديد أبرزها "كلام العام" واللى يزعل".

يشار إلى أن مجد القاسم فنان سورى ولد بإحدى قرى محافظة السويداء بسوريا، بدأت علاقة مجد القاسم بالموسيقى فقد كانت العائلة تذخر بالمواهب الفنية المختلفة، ومن خلال استراقه السمع لعزف أخيه سعود على آلة العود بدأ شغف مجد بهذه الآلة الساحرة، فأهداه سعود أول آلة موسيقية خاصة به.