ما الذى يجب أن تأكله عند الإصابة بنزلات البرد؟

كتب – حسام الشقويرى

يبدأ موسم البرد عادة في سبتمبر ويستمر حتى مايو، ويصاب الشخص البالغ في المتوسط ​​من مرتين إلى أربع نزلات برد سنويًا، بينما قد يعاني الأطفال ما يصل إلى ثماني إصابات في موسم واحد، ونزلات البرد شديدة العدوى وتنتشر من خلال قطرات السوائل التي تحتوي على الفيروس، ويمكن للأشخاص التقاط الفيروس إذا كانوا بالقرب من شخص مصاب أو إذا لمس الشخص المصاب سطحًا شائعًا بأيدٍ غير مغسولة، وتبدأ الأعراض عادةً في الظهور في غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد التعرض للعدوى وفقا لما نشره موقع webmd.

واليك بعض الأطعمة التي يجب ان تتناولها عند الإصابة بالإنفلونزا

حساء الدجاج

تظهر الدراسات أن حساء الدجاج يزيل الممرات الأنفية والاحتقان بشكل أفضل من السوائل الساخنة الأخرى، كما أن له تأثيرًا مضادًا للالتهابات قد يساعد في علاج أعراض البرد.

الحمضيات

لتجنب نزلات البرد، احصل على الكثير من فيتامين سي، والحقيقة هي أنه لن يمنع معظمنا من الإصابة به، وإذا حصلت على الكثير منه قبل أن تلاحظ الأعراض فقد يجعلك تشعر بتحسن ويساعدك على التخلص من نزلات البرد بشكل أسرع، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين سى البرتقال والليمون والليمون الحامض .

مقاتلو الجراثيم " بروكلي، توت بري، شاي أخضر، بصل أحمر، توت أزرق"

تحتوي جميعها على مضادات أكسدة تسمى كيرسيتين والتي قد تساعدك على محاربة نزلات البرد .

الفلفل الحار

الفلفل الحار يمكن أن يزيل الممرات الأنفية ، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، ويساعد في علاج انسداد الرأس.

زنجبيل

يساعد على التخلص من الاحتقان وتهدئة الحلق، و وتظهر بعض الدراسات أن هذا الجذر الحار قد يساعد في منع نزلات البرد عن طريق منع الفيروس.

ثوم

يعتقد العلماء أن الثوم يحتوي على بعض الأشياء التي قد تحارب نزلات البرد، و هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الثوم قد يمنع نزلات البرد .