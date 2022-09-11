لو عامل دايت.. اعرف السناكس الصحية في حالة الشعور بالجوع

فاطمة ياسر

عند اتباع الحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد يزداد فرص الإصابة والشعور بالجوع، ولذا يجب تناول وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية صحية ومنخفضة السعرات الحرارية ومشبعة ولا تعرضك لزيادة الوزن.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، أبرز وأهم سناكس الصحية التي ينصح بتناولها عند اتباع احميات الغذائية، ومنها:

- تناول الزبادي قليل الدسم مع ثمار التوت، فهي سناكس صحية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالشبع.

- يمكنك تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني، فهي نصيحة غذائية جيدة وعالية الجودة وأيضا تمدك بالعناصر التي يحتاجها الجسم.

- شرائح الخيار مع الحمص تعد من الأطعمة الجيدة التي تحسن الجهاز الهضمي، وأيضا تعمل علي شعورك بالشبع لفترات طويلة.

- تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال والموز فهما يمدان الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجا الجسم.

- الخضراوات الطازجة مثل الخيار والجزر والطماطم والفلفل الأخضر، فهما من الخضروات التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي عناصر الغذائية وأيضا تعمل علي شعورك بالشبع.

- يمكنك تناول منتجات الألبان منزوعة الدسم، مثل الزبادي الخالي من السكر.