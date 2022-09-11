لأول مرة في الفيوم.. ممر شرفي لرئيس المحكمة بعد انتهاء فترة عمله.. صور

الفيوم رباب الجالي

نظم العاملون بمجمع محاكم الفيوم ظهر اليوم، ممرًا شرفيًا للمستشار محمد عثمان خشت رئيس المحكمة، بمناسبة انتهاء مدة ولايته التي انتدب إليها منذ عدة أشهر وبمناسبة انتهاء العام القضائي.

ووقف في الممر الشرفي العشرات من العاملين بالمحكمة في مشهد مشرف وانتظروا انتهاء عمل رئيس المحكمة وبنزوله من الطابق الثاني فوجئ بتجمع العاملين بالمحكمة بالممر الشرفي الذي قاموا بتنظيمه، ووجهوا له التحية على ما بذله من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله بالمحكمة

كان العاملون بمحكمة الفيوم اتفقوا فيما بينهم على تنظيم ممر شرفي بمقر المحكمة للمرة الأولى في تاريخ المكان لتقديم الشكر لرئيس المحكمة بعد انتهاء فترة ولايته، نظرا لما قدمه خلال هذه الفترة الجيزة من إنجاز الأعمال وحسن المعاملة للعاملين بالمحكمة ونشر ثقافة العمل الجماعي والروح الطيبة بين العاملين.