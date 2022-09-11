كواليس سقوط تاجر الكيف قبل ترويج بضاعته بـ"ميني كوبر" في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، عقب القبض عليه، وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، أنه يستخدم سيارة ملاكي ماركة "ميني كوبر" في نقل بضاعته، وتوصيلها لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا.

وقال المتهم خلال اعترافاته، أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، والبالغ نصف مليون جنيه، من حصيلة ترويج المواد المخدرة، كما أن المخدر المضبوط كان يستعد لترويجه بين زبائنه.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، وجاري تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة للقبض عليه، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، ماركة ميني كوبر، وضبط بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ نصف مليون جنيه، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.