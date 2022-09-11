كلية التمريض في طنطا تستقبل الأطفال المشاركين بجامعة الطفل

الغربية عادل ضرة

استقبلت كلية التمريض بجامعة طنطا، اليوم الأحد، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عفاف بصل عميد الكلية، والدكتورة أم ابراهيم الساعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر منسق عام جامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة نهلة سعيد منسق جامعة الطفل بالكلية، وذلك في إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأشار الدكتور محمود ذكي، إلى أهمية برنامج جامعة الطفل الذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبتكرين ورعايتهم وتوفير كافة سبل الدعم لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، وتهيئة الظروف والعوامل المناسبة لاستثمارهم الاستثمار الأمثل لصياغة مستقبل أفضل لهم.

وأكد الدكتور محمود سليم، حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للأطفال الموهوبين للتفاعل مع المجتمع الجامعي من خلال توفير برنامج مميز ومبسط للأطفال خلال زيارتهم لكل كلية بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، والاحتكاك مع الأساتذة المتخصصين بمختلف كليات الجامعة، ورفع كفاءتهم حتى سن الالتحاق بالجامعة.

وأفادت الدكتورة عفاف بصل، أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم حيث تم عرض فيديو تعريفي عن الكلية وأقسامها ورؤيتها ورسالتها العلمية، كما تم عرض فيديو توضيحي عن الاسعافات الاولية، مشيرة إلى تفاعل الأطفال مع الانشطة التي قاموا بتنفيذها داخل المعامل تحت اشراف عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وأضاف الدكتور عبد الله خضر، أن برنامج جامعة الطفل يشمل عدد من المجالات منها البيئة والطافة والفيزياء والرياضيات وعلوم المصريات والفنون وريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، لاكتشاف الموهوبين منهم والارتقاء بقدراتهم الإبداعية.

وأوضحت الدكتورة نهلة سعيد، أن الزيارة شملت تقسيم الأطفال إلى 4 مجموعات لزيارة معامل المهارات وأساسيات التمريض بالكلية حيث تم عقد 4 ورش عمل تضمنت شرح مميز عن الاسعافات الأولية، وتدريب الأطفال عملياً على محتويات شنطة الاسعافات، وطريقة الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية انقاذ حالات الاختناق.