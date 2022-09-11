اليوم السابع
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كسر بماسورة مياه الشرب يتسبب في هبوط أرضي بشارع 10 بشبرا الخيمة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:33 م
كسر بماسورة مياه الشرب يتسبب في هبوط أرضي بشارع 10 بشبرا الخيمة الهبوط الأرضى بشارع 10 بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد شارع 10 بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، هبوطا أرضيا، بسبب كسر بماسورة مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقل رئيس الحى لمكان الهبوط الأرضي، وتم إبلاغ شركة المياه التى دفعت بالفرق الفنية، وتم إصلاح الكسر بالماسورة، وبعدها تم الانتهاء من اعمال إصلاح الهبوط الأرضي، والحفاظ على سيولة الحركة المرورية بالمنطقة.

 

تلقت غرفة الأزمات بحى غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بلاغا بوجود هبوط أرضى بشارع 10 نتيجة وجود كسر بماسورة مياه الشرب بالمنطقة.

 

وأوضح حى غرب شبرا الخيمة، أنه بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف اللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إشارة تليفونية تفيد بهبوط أرضى بشارع 10 بغرب شبرا الخيمة، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بالتوجه إلى مكان البلاغ، وتبين أنه نتج بسبب كسر ماسورة مياه الشرب، وعلى الفور تم إبلاغ شركة المياه والكهرباء وتم إصلاح الماسورة من قبل شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى والصرف الصحى لعمل اللازم وتم السيطرة على المشكلة.


اخبار القليوبية

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