اليوم السابع
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قيس سعيد يشدد على مواجهة المحتكرين والمضاربين

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:49 م
قيس سعيد يشدد على مواجهة المحتكرين والمضاربين
إيمان حنا

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شدد رئيس تونس قيس سعيد، على ضرورة مواجهة المحتكرين والمضاربين والغلاء غير المبرر في الأسعار، جاء ذلك خلال لقائه مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

ودعا سعيد الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون على كل مخالف له، كما تطرق النقاش لتناول الوضع العام في البلاد. 

ومن جهة ثانية، كان الرئيس التونسى قد بحث مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، استعدادات الهيئة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر القادم.

وأكد الرئيس سعيد أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
 

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