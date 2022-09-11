في 6 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن الأمية في مصر

تعتبر قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتى تسعى مصر فى القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (الهـدف الرابـع) والذى ينص على " ضمـان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع".

وتعرض بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية فى مصر وفقا لما يلى:

- تقع مصر فى المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية و 23 افريقياً و32 عالمياً فى معدلات الأمية.

- 25.8% نسبة الأمية فى مصر، حيث بلغ عدد الأفراد الأميين (10 سنوات فأكثر) 18.4 مليون أمى وفقاً لبيانات تعداد السكان لعام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 3.9% مقابل 29.7% تعداد 2006.

- بلغت نسبة الأمية ( 10 سنوات فأكثر) 17.9% عام 2021، وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2021.

- أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4%، وأنخفضت نسبة الأمية بين الأفراد (الأقل من 45 سنة ) لتصل إلى 17.2%، كما إنخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين (15- 35 سنة) إلى 16.1% من بين الأميين، فى حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنة) 6.6% كأدنى نسبة للأميين فى تعداد 2017.

- بلغ معدل الأمية للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث فى عام 2017، بنسبة إنخفاض قدرها 1.2% للذكور، 6.5% للاناث مقارنة بتعداد 2006.

- أعلى معدلات الأمية فى مصر فى محافظات الصعيد، وتصدرت محافظة المنيا كأعلى محافظات مصر من حيث الأمية والتى بلغت 37.2% بينما كانت أقل المعدلات فى محافظات الحدود، وتعد محافظة البحر الأحمر أقل المحافظات فى نسبة الأمية بنسبة بلغت 12% فى تعداد 2017.