فى الذكرى الثالثة لحجزها للحكم.. ننشر أسماء الخلايا التابعة لتنظيم بيت المقدس

كتب إيهاب المهندس - سليم على

مرت 3 سنوات على حجز محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، للحكم لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة للحكم.

وكشفت أوراق القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة، التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت التحقيقات اعترافات المتهم محمد عفيفى القيادى بالتنظيم، وجاء رقم 2 بأمر الإحالة، وتحدث المتهم بالتفصيل عن الخلايا الجغرافية بالمحافظات وهى:

ـ الخلية الأولى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وتولى مسئوليتها المتهم أحمد محمد السيد، وتمت المتهمين أرقام 103، 104، 107، 108، 111، والموفى حسن عبد العال عبد المعاطى، وتم استقطاب عناصر الخلية عن طريق المتهم 134 بأمر الإحالة خلال عام 2011.

ـ خلية كفر الشيخ وتولى مسئوليتها المتهم رقم 116 مصطفى الكاشف وضمت متهمين آخرين وهما الـ 117، 118، وتم تأسيسها فى عام 2012.

ـ خلية الشرقية، وتولى مسئوليتها رقم 123، وتولى الأشرف عليها المتوفى محمد منصور.

ـ الخلية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر تم تأسيسها في منتصف عـام 2012.

ـ الخامسة خلية الجيزة وتولى مسئوليتها المتهم رقم 11 أشرف علي علي حسانين الغرابلي، وضمت المتهمين أرقام 13، 14، 24، وتأسست في النصف الأول من عام 2013.

ـ الخلية السادسة بمحافظة الفيوم وتولى المتوفى محمد السيد منصور مسئولية الإشراف.

ـ السابعة بمحافظة قنا وتولى المتوفى محمد السيد منصور الإشراف عليها، وتم تأسيسها ببداية عام 2013.

ـ الثامنة خلية المطرية استقطب أعضاءها المتـهم رقم 33 عمر رفاعى والمتوفيان فهمى عبد الرؤوف، وسمير عبد الحكيم، ومن أعضائها المتهمين أرقام 15، 16، 17، 19، والمتوفين محمد وحسن، وأسامة سعيد، وسعيد شحات، ومحمد سيد محمود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.