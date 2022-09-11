فى أول مهمة رسمية له.. رئيس وزراء الكويت يغادر إلى نيويورك الخميس

إيمان حنا

يغادر رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح البلاد، الخميس المقبل، متوجها إلى نيويورك، حيث يمثل الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت في حضور الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها 13 الجاري، وسيلقى كلمة الكويت نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، وفق "الأنباء الكويتية".

يرافق رئيس المجلس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، وبعض القياديين عن الجهات الاستثمارية.

تبحث الدورة القادمة لاجتماعات الأمم المتحدة القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ومنها الحرب الروسية - الاوكرانية والارهاب والأوضاع في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا المدرجة علي جدول الأعمال.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في اجتماعه غدا سيواصل متابعة أعمال الوزارات المختصة المعنية بتطبيق الضوابط والإجراءات القانونية لضمان الإرادة الحرة للناخبين في حسن اختيار من يمثلهم من خلال انتخابات نزيهة. وفق "الأنباء الكويتية".

وكشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ الذين تم شطب أسمائهم والذين سيمنعون من تنفيذ طلبات الترشح للانتخابات خلال ساعات لوجود عوائق قانونية مع اتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في الطعن في الدوائر المتاحة بكل دائرة من الدوائر الخمس، مع توقعات بانسحابات جديدة.