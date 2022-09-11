اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فوضى فى مطار دبلن بسبب إلغاء رحلات قصيرة المدى لعطل فنى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:00 ص
فوضى فى مطار دبلن بسبب إلغاء رحلات قصيرة المدى لعطل فنى زحام - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت شركة "إير لينجوس" الأيرلندية جميع الرحلات المغادرة من مطار دبلن إلى وجهات بريطانية وأوروبية.


وذكرت صحيفة "دبلن بلفاست" الأيرلندية - على موقعها - أن مشكلة فنية كبيرة منعت الركاب من تسجيل الوصول، مما تسبب في تأخيرات كبيرة وقوائم انتظار في المطار.


وتقوم شركة الطيران الآن بإلغاء رحلاتها قصيرة المدى، وتطلب من المسافرين عدم القدوم إلى المطار اليوم.


وأفاد بيان شركة الطيران بأنه "نظرًا لحدوث مشكلة كبير مع مزود الشبكة، فإن أنظمتنا الإلكترونية القائمة على الخدمات السحابية التي تتيح تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة وموقعنا الإلكتروني غير متوفرة حاليا".


مطار دبلن

أيرلندا

زحام

أخبار أيرلندا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة