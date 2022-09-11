فوضى فى مطار دبلن بسبب إلغاء رحلات قصيرة المدى لعطل فنى

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ألغت شركة "إير لينجوس" الأيرلندية جميع الرحلات المغادرة من مطار دبلن إلى وجهات بريطانية وأوروبية.



وذكرت صحيفة "دبلن بلفاست" الأيرلندية - على موقعها - أن مشكلة فنية كبيرة منعت الركاب من تسجيل الوصول، مما تسبب في تأخيرات كبيرة وقوائم انتظار في المطار.



وتقوم شركة الطيران الآن بإلغاء رحلاتها قصيرة المدى، وتطلب من المسافرين عدم القدوم إلى المطار اليوم.



وأفاد بيان شركة الطيران بأنه "نظرًا لحدوث مشكلة كبير مع مزود الشبكة، فإن أنظمتنا الإلكترونية القائمة على الخدمات السحابية التي تتيح تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة وموقعنا الإلكتروني غير متوفرة حاليا".