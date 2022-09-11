فقد 7 آلاف وحيد القرن بسبب الصيد الجائر خلال 14 عاما.. تعرف على الأسباب

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عاطف محمد كامل وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إنه يتم الاحتفال بيوم وحيد القرن العالمي سنويًا في 22 سبتمبر لرفع مستوى الوعي العام حول التهديدات التي يتعرض لها.

وأشار إلى أنه يتم اصطياد وحيد القرن وقتله من أجل قرونه وينجو عدد قليل جدًا منه، لافتا إلى أنه فى بداية القرن العشرين كان هناك حوالى 500000 من وحيد القرن، وبحلول عام 1970 انخفض عددهم إلى 70000، واليوم يعتقد الخبراء أن 27000 إلى 30.000 وحيد القرن لا يزالون على قيد الحياة.

وأوضح كامل، أن وحيد القرن من الثديات الكبيرة التي تنتمي إلى فصيلة وحيد القرن، ويتراوح وزن الواحد منه ما بين (907- 1.360) كيلوجرام، وتسمى أنثى وحيد القرن بالبقرة، وابنه بالعجل، وجد حيوان وحيد القرن في قارة إفريقيا وآسيا، ويتميز بوجود قرن، أو قرنين في مقدمة رأسه، ولكن هذه القرون ليست قرونًا حقيقة، بل هي مكونة من مادة تسمى الكراتين، ويعد من الحيوانات كبيرة الحجم، حيث يتراوح طوله من 1.5 إلى 2.5 متر، وأنواع وحيد القرن في جميع أنحاء العالم مهددة وهي على وشك الانقراض، حيث فقد أكثر من 7000 وحيد القرن بسبب الصيد الجائر بين عامي 2008 و 2017 في جنوب إفريقيا ، التي تضم أكثر من 70% من سكان وحيد القرن في العالم، وفى عام 2011 ، تم الإعلان عن انقراض أنواع وحيد القرن الأفريقي الأسود.

وأضاف، يوجد 5 أنواع من وحيد القرن، وتشمل الأنواع الخمسة من وحيد القرن الأسود والأبيض والقرن الأكبر وسومطران وجافان، لم يتبق سوى اثنين من وحيد القرن الأبيض الشمالي فى العالم اليوم (2022) وكلاهما من الإناث، وتوفي آخر ذكر متبق في عام 2018 تاركا الأنثيين لتلقي الرعاية في محمية بكينيا، وكل يوم يتم قتل ما يقرب من ثلاثة من وحيد القرن وصيدها من أجل قرونها، حيث يستخدم الصيادون المهدئات لتعطيل وحيد القرن وقطع قرونه بطريقة غير إنسانية، ثم تُترك وحيد القرن لتنزف حتى الموت، لقد تم إحباط جهود مكافحة الصيد الجائر ، حيث إن معظم الصيادين مسلحين بأسلحة متطورة وجشع أعمى لرؤية الألم الذي يلحق بالمخلوقات الفقيرة.

وأشار إلى أن حيوان وحيد القرن يتمتع بمجموعة من الصفات الشكلية والسلوكية التي تميزه عن غيره من الحيوانات، ومن أبرزها: حجمه الكبير، يمتلك جسمًا أسطوانيًا قويًا، يتميز بكبر حجم رأسه، وقصر أرجله وذيله، يوجد قرن كبير في منتصف وجهه، وأحيانًا يكون هناك قرنان، ويغطي جسمه جلد سميك لونه رمادي، أو أسود، أو بني، يمتلك حاستى سمع وشم قويتين للغاية، أما صفات وحيد القرن السلوكية، فهى: يعد حيوان وحيد القرن من الحيوانات التي تعيش بصورة منعزلة، إذ إنه ليس حيوانًا اجتماعيًا، ويعيش ضمن مناطق خاصة للقطيع، يستخدم قرونه عند القتال؛ للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة، ويعد من الحيوانات شديدة العدوانية.

ويستمر حمل أنثى وحيد القرن لمدة تصل إلى 16 شهرًا، وفى كل عملية حمل، تلد الأنثى صغيرًا واحدًا، وعند ولادته يكون مغطى بشعر أحمر مائل إلى البني، إذ يوفر له حماية من مختلف العوامل الجوية، ويحافظ على درجة حرارة جسمه الصغير، خاصة في فترات الليل، ويمنع من الإصابة بحروق أشعة الشمس في أثناء النهار.