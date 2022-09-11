فحص 1200 مواطن في دمياط من خلال قوافل "حياة كريمة" .. صور

فريق المحافظات

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

واستهدفت القافلة عظة قري تابعة لمركز كفر البطيخ، وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1137 مواطن لافتا إلي أنها تضمنت جميع التخصصات الطبيه لفحص المواطنين.

واضاف وكيل صحة دمياط أنه تم تحويل 18 حالة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات واصدار ٤قرارات للعلاج على نفقه الدولة، بالاضافة الى عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لأكثر من 267 مواطنا، إضافة إلي إجراء والاشعة ل 24، فضلا عن إجراء السونار ل 50 مواطن وتم صرف كافه الادويه التي يتطلبها العلاج للمواطنين بالمجان.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلي أنه تم تقديم خدمات التثقيف الصحى للمواطنين عن الامراض المعدية و طرق الوقاية منها و ذلك لنشر الوعي الصحي للمواطنين بالقريه و تقليل نسبة الاصابة بالامراض، لافتا إلي أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في تطوير خدمات القطاع والوصول بها الي المناطق النائية، وكذلك المناطق الأكثر احتياجا.