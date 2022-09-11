غرق طفل في ترعة بقرية الـ 48 التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ

كفر الشخ – محمد سليمان

غرق طفل عمره عامين بترعة متاخمة لمنزل أسرته، بقرية الـ 48 التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أثناء لعبه ولهوه فاختل توازنه وسقط في الترعة، ليلقى مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بغرق طفل عمره عامين بقرية ال 48 التابعة لدائرة مركز الرياض، ليجري نقله إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

بإنتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ والفحص تبين مصرع طفل عبد الوهاب رضا عبد الوهاب عمره عامين، وبسؤال والد الطفل عمره 50 عام، يعمل فلاح، أكد بأن نجله كان يلعب و يلهو أمام منزله، وأثناء ذلك اختل توازنه، ليسقط في مجرى مائي متاخم لمنزله "ترعة"، ليتم انتشال الطفلة بمعرفة أهليته، ويجري نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2543 إداري مركز شرطة الرياض وجاري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جري وضع جثمان الطفل لمشرحة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى علي الطفل من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاه نتيجة إسفسيكيا الغرق، لتقرر جهات التحقيق دفن جثمان الطفل بمعرفة أهليته.