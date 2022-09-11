عمليات البحر الأحمر تحذر السائقين على طريق "غارب- الزعفرانة" من أعمال الصيانة

حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، من خلال الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، السائقين بتوخي الحذر أثناء السير بطريق رأس غارب - الزعفرانة، لقيام هيئة الطرق الكبارى بأعمال صيانة بالطريق .
وأكد مركز عمليات المحافظة أن أعمال الصيانة تتم بطريق رأس غارب - الزعفرانة، وتحديدا بالكيلو 64 والكيلو 8، من قبل هيئة الطرق والكباري، وتم وضع علامات ارشادية للتحذير بمسافة قبل منطقة العمل للتنبيه.
اعمال الصيانة بطريق غارب - الزعفرانة (1)
اعمال الصيانة بطريق غارب - الزعفرانة (2)
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