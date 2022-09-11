عمليات البحر الأحمر تحذر السائقين على طريق "غارب- الزعفرانة" من أعمال الصيانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، من خلال الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، السائقين بتوخي الحذر أثناء السير بطريق رأس غارب - الزعفرانة، لقيام هيئة الطرق الكبارى بأعمال صيانة بالطريق .

وأكد مركز عمليات المحافظة أن أعمال الصيانة تتم بطريق رأس غارب - الزعفرانة، وتحديدا بالكيلو 64 والكيلو 8، من قبل هيئة الطرق والكباري، وتم وضع علامات ارشادية للتحذير بمسافة قبل منطقة العمل للتنبيه.