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عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:25 م
عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء برج ايفل
كتبت: هناء أبو العز

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أعربت عمدة العاصمة الفرنسية باريس ، آن هيدالجو، عن رغبتها في تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء، حسبما ذكرت صحيفة جورنال دو ديمانش.
 
وقالت المجلة:  ستقدم آن هيدالجو صباح الثلاثاء المقبل خطة لخفض استهلاك الكهرباء في باريس على خلفية أزمة الطاقة وأزمة القوة الشرائية وحالة الطوارئ المناخية، ومن بين الإجراءات التي ستقترحها رئيسة بلدية العاصمة، تقليص وقت إضاءة أنوار برج إيفل". وتم حاليًا، إيقاف تشغيل 336 مصباحًا كشافًا يمنح البرج لونًا ذهبيًا في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي.
 
وفقًا للخطة، يجب إيقاف تشغيلها في الساعة 23.45، عندما يغادر آخر الزائرين البرج. ويشير المنشور إلى أن مثل هذا الإجراء رمزي إلى حد ما
 
 

برج ايفل

توفير الطاقة

باريس

فرنسا

ارتفاع الاسعار



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