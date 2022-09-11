ضبط 15 طن أعلاف مجهولة المصدر و4 أطنان قمح حجبت عن التداول بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، من ضبط مصنع اعلاف، وتم التحفظ على 300 شيكارة، من الخامات المستخدمة فى التصنيع مستوردة بلد المنشأ أوكرانيا بدون فواتير تدل على مصدرها زنة الواحدة 50 كجم تقريبا بإجمالى وزن 15 طنا، مجهولة المصدر، كما حررت الحملة محضرين نشاط تجارة أعلاف لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل بيع اعلاف وتم التحفظ على 80 شيكارة، قمح موسم 2022، زنة الواحدة 50 كجم تقريبا بإجمالى وزن 4 أطنان قمح محلى موسم 2022، يتم تجميعها وتخزينها بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر ضد المخالفين، وجارى الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، تم تنفيذ الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ وإدارة تموين مركز دسوق.