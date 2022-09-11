ضبط نصف طن لحوم وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية داخل ثلاجة أغذية بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط نصف طن لحوم وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية، داخل ثلاجة أغذية بمركز طنطا وتم التحفظ على المضبوطات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخازن وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق المحافظة، وتم تشكيل حملة تموينية للمرور بدائرة مركز ومدينه طنطا، وقد أسفرت الحملة التى يرأسها وكيل وزاره التموين ضمت ناصر العفيفى، محمد سعد الخولى، أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بطنطا أول.

أسفرت عن ضبط نصف طن أسماك ولحوم ودواجن بداخل أطباق وعبوات بلاستيكية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات داخل ثلاجة أغذية بمركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.