ضبط لص سرق مجوهرات من شقة سيدة في الخليفة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، بحوزته مشغولات ذهبية حال قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم.

وبمناقشته باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال قيامه بأعمال داخل المجمع السكنى محل سكنها مستغلاً عدم تواجدها بالمنزل، وبإستدعاء المجنى عليها امام اللواء علاء بشندي تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.