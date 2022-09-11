اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:58 م
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ضبط لصوص سرقوا أجهزة كهربائية من شقة فى بدر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:02 م
ضبط لصوص سرقوا أجهزة كهربائية من شقة فى بدر سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بأنه عقب عودته للشقة سكنه اكتشف سرقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).
 
عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهزة الامن بالقاهرة

قسم شرطة بدر

سرقة

الإجراءات القانونية

أخبار الحوادث



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