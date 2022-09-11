ضبط سيارة محملة بـ 6500 وحدة زريعة طوبار بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ ببلطيم من ضبط سيارة جامبو تحمل 6500 وحدة زريعة مخالفة وتم التحفظ، على السيارة وتسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية وتحرير المحضر اللازم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة ،لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.



تسليم السيارة لشرطة المسطحات



زريعة مخالفة ضبطت بكفر الشيخ



ضبط زريعة مخالفة بكفر الشيخ