صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة بداية الأسبوع.. وهبوط مؤشر بورصة البحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.90% رابحًا 106.1 نقطة ليغلق عند مستوى 11940.36 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1927.92 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.90% رابحًا 106.1 نقطة ليغلق عند مستوى 11940.36 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.47% رابحًا 299.54 نقطة ليغلق عند مستوى 20737.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.2 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.63%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.21%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.5%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.44%، فيما تراجعت قطاعات الإعلام والترفيه، وتجزئة الأغذية، والتأمين بنسبة 0.79%، 0.2%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 177 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "لازوردي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 7.11%، ثم سهم "الأمار" بنسبة 6.67%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 4.55%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 1.91%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 1.76%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 368.2 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحًا 20.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7575.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحًا 19.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8440.20 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% رابحًا 22.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5780.23 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6042.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 207.7 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7077 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقار بنسبة 0.36%، 0.34%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 0.28%، 0.25%، على التوالي، فيما تراجعت قطاع التكنولوجيا، والمنافع، والمواد الأساسية، والتأمين بنسبة 5%، 0.98%، 0.37%، 0.36%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1927.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 642 ألف سهم بقيمة 249.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 3.96% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام بنسبة 1.37%، 1.1%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 56.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.27%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%.