اليوم السابع
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صحة قنا: انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" اليوم

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:00 ص
صحة قنا: انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، عن إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة.

 

وأوضح راجى، أن الحملة ستتم على مرحلتين لتضم جميع مراكز المحافظة حيث تبدأ المرحلة الأولى من 11 حتى 15 من الشهر الجارى بمراكز أبو تشت، قنا، قوص، نقادة وعلى أن تنطلق فى باقى المراكز خلال الفترة من 18 وحتى 22 من نفس الشهر.

 

وأشار مدير الشئون الصحية، إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة للسيدات من الكشف وتركيب اللولب ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك بهدف خلق جيل صحى يحظى بكافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة.

 

وأوضح الدكتور محمود العمرونى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن المديرية قد جهزت خطة تدريب ومتابعة لكافة الفرق الطبية المشاركة فى الحملة بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة لكافة السيدات بالمراكز.


صحة قنا

حملة حقك تنظمي

وكيل صحة قنا

اخبار قنا



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