شرطة التموين تضبط 1447 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1447) قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (424) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (50 طن أسمنت - 67٫450 طن "دقيق أبيض – سكر – زيت – أعلاف" – 2030 عبوة مستحضرات تجميل– 4519 عبوة سجائر) ، وكذا (716) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 83 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 66 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 13 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 8 قضايا توقف عن الإنتاج – 534 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (2,050 طن دقيق بلدى مدعم – 3970 رغيف بلدى مُدعم).

وكذا ضبط (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 1950 لتر مواد بترولية – 480 عبوة زيت تموينى – 1502 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات بلغت (119٫500 طن – 4519 عبوة سجائر – 2030 عبوة مستحضرات تجميل - 3970 رغيف بلدى مُدعم – 480 عبوة زيت تموينى – 1950 لتر مواد بترولية – 1502 إسطوانة بوتاجاز).. كان أبرزها ضبط (50 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية وضبط (27,750 طن "دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (1502 إسطوانة بوتاجاز) ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (115 قطعة "13 قطعة صوتية – 58 قطعة ضوئية – 44 ملصق") وضبط (6٫550 طن دواجن كاملة – مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية وضبط (2٫1 طن دواجن كاملة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (58 طن "مخللات – ملح طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية) بمحافظة المنوفية وضبط (قائد السيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) والمحملة كمية قدرها (9 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للأستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وضبط (25500 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير مسجلة بالجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المسلتزمات الطبية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (صاحب محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (47) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (776 كيلو جرام "معسل" – 22535 عبوة "سجائر- معسل" مختلفة الأنواع).