اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقى غينيا الجديدة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:37 ص
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقى غينيا الجديدة ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر يضرب شرقي غينيا الجديدة،  واصدرت السلطات تحذيرات من حدوث تسونامى بسبب هذه الهزة الارضية الشديدة.
 
 يذكر ان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي قد أعلن من قبل أن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع في بحر بيسمارك على بعد حوالي 200 كم عن سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وحدد المعهد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تقريبا، مشيرا إلى أن "الاحتمال ضئيل" لأن يكون قد تسبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية في بابوا غينيا الجديدة.

ولم يصدر المعهد أي تحذير من خطر حصول "تسونامي" جراء الزلزال.

 
 
 

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