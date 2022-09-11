اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"رسالة سرية" من الملكة إليزابيث الثانية لمواطني سيدني لن تقرأ إلا بعد 63 عاما

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:41 م
"رسالة سرية" من الملكة إليزابيث الثانية لمواطني سيدني لن تقرأ إلا بعد 63 عاما الملكة إليزابيث الثانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كتبت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، رسالة "سرية" لمواطني سيدني الأسترالية، وخبئت داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني يحتوي على رسالة سرية من إليزابيث الثانية، مضيفة أن "هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".

وصاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في نوفمبر 1986، ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.

وجرى وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.

وجاء في التعليمات: "إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني".

وأثارت وفاة الملكة إليزابيث (96 عاما)، الخميس، حزنا عميقا وإشادات حارة من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عاما على العرش.

 


تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع

بريطانيا

Charles III



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة