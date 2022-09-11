رئيس مياه سوهاج يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مقر مركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الجارى الانتهاء منه، وذلك فى إطار الاهتمام بتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم فى التعامل مع غاز الكلور وأعمال الدفاع المدني والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية القيام بالإسعافات الأولية والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية إلى أن مركز تدريب السلامة والصحة المهنية يتم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم على كيفية تجنب مخاطر العمل وكيفية إرشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم هذا بالإضافة إلى تكوين فريق متميز في مجال التعامل مع تسريب غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفني إلى أنه تم تفقد مشتل نباتات الزينة وورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق والتى تم إنشاؤها لتلبية كافة متطلبات الشركة ولتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد حيث يتم بورشة الكريتال تصنيع الاسوار الحديدية وتشكيل كافة المعادن التى تستخدم فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى كما تقوم ورشة النجارة بانتاج الاثاث من المكاتب والكراسي وجميع متطلبات العمل وانه يتم وصيانة وتعبئة طفايات الحريق للتامين ضد مخاطر الحريق بالمقرات الادارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بورشة صيانة إعادة تعبئة طفايات الحريق.