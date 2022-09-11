رئيس "مياه الغربية" يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية دمرو في المحلة الكبرى

الغربية - محمد طارق

قام المهندس حمدى محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، صباح اليوم، بجولة فى قرية دمرو التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك لتفقد محطة مياه الشرب المرشحة ومحطة معالجة الصرف الصحى ومحطة رفع الصرف الصحى ومشروعات شبكات الصرف الصحى الجارى تنفيذها.

وأكد "شطا" خلال الجولة على أن الشركة تسعى جاهدة فى تنفيذ المشاريع التى من شأنها رفع الكاهل عن المواطن، وتقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى طبقا للمواصفات الإنشائية المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم ووضع الحلول الجدية لحل أى مشكلة.

وأوضح شطا أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أى خط أرضى.