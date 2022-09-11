اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:25 م
رئيس كوريا الجنوبية يعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية الملكة إليزابيث الثانية
أ.ش.أ

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يعتزم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حضور جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية المقرر إقامتها في لندن الأسبوع المقبل.

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن يون سيحضر الجنازة الرسمية المقرر إقامتها يوم 19 سبتمبر الجاري في "وستمنستر أبي" بلندن.

ووفقا للبيان، من المتوقع أن يزور يون لندن قبل رحلته المرتقبة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال الفترة من 13 وإلى 27 سبتمبر الحالي.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد قدم تعازيه للشعب البريطاني يوم الجمعة الماضي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.. وقال "كان لديها إيمان قوي بقضية حرية الإنسان، وتركت إرثا عظيما من الكرامة، وسيبقى قلبها الطيب وعملها الصالح في ذاكرتنا".

 


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