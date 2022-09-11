رئيس شركة العاصمة الإدارية يستقبل وفد شركات عالمية لبحث أوجه التعاون

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الأحد، سباستيان رييز رئيس شركة شنيدر الكتريك لشمال أفريقيا يرافقه وفد رفيع المستوي.

وتقدموا جميعاً بخالص التهنئة لثقة القيادة السياسية في شخصه بتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة متمنيين له التوفيق، مؤكدين علي أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كأيقونة للنهضة غير المسبوقة التي تمر بها مصر.

من جانبه رحب المهندس خالد عباس بالتعاون مع شركة "شنيدر الكتريك" التى تعد واحدة من المؤسسات العالمية الكبرى فى مجال الشبكات الذكية وحلول كفاءة الطاقة ومن الكيانات الرائدة فى كهرباء القوي ووحدات التحكم والعوازل مرحبا بالتعاون المثمر والبناء بين الشركتين.