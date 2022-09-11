اليوم السابع
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رئيس سريلانكا يؤكد حضور جنازة الملكة إليزابيث فى لندن الأسبوع المقبل

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:22 م
رئيس سريلانكا يؤكد حضور جنازة الملكة إليزابيث فى لندن الأسبوع المقبل الرئيس السريلانكى رانيل ويكريمسينجه
أ.ش.أ

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أكد الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينجه أنه سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، المقرر إقامتها في لندن الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال توقيع ويكريمسينجه، اليوم الأحد، في كتاب التعازي في مقر المفوضية البريطانية العليا في كولومبو، متقدما بأحر التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشار إلى أنه سيسافر إلى المملكة المتحدة لحضور الجنازة، بحسب وكالة أنباء أداديرانا السريلانكية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما، وستقام الجنازة الرسمية لها يوم 19 سبتمبر الجاري في وستمنستر أبي في لندن.

على جانب آخر كان قد تجمع عدد من الأوكرانيين خارج مبنى السفارة البريطانية في كييف، على مدى يومين؛ لتأبين الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفت الخميس الماضي عن عمر يناهز 96 عاما.

وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، فإن "الأوكرانيين عبروا عن احترمهم للملكة لموقفها الثابت وتضامنها مع شعبها، والأهم من ذلك كله، لدعمها ومساعدتها التي لا جدال فيها لأوكرانيا في حرب شاملة، حيث دافعت عن الديمقراطية والحرية".

وأشارت الوكالة إلى أن سكان كييف حملوا الزهور والصور والشموع حتى مقر السفارة؛ تكريمًا للملكة البريطانية.

 


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