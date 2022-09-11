اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس جامعة بنى سويف: حصر شامل لمكتبات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:16 م
رئيس جامعة بنى سويف: حصر شامل لمكتبات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد رئيس الجامعة يهدى الدكتور هانى النشار شهادة اعتماده دولياً في مجال حوكمة وتطوير المؤسسات
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بضرورة دراسة الوضع الحالى وعمل حصر شامل ودقيق لجميع المكتبات  الموجودة بمعاهد وكليات الجامعة لتطويرها استعداداً للعام الجامعى الجديد 2023/2024، وضرورة دراسة المهام التنفيذية بإدارات الجامعة المختلفة ومدي توافقها مع الخطة الاستراتيجية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع الدكتور هانى النشار المنسق العام لشئون التحول الرقمى والتكنولوجى بالجامعة.

وأثنى رئيس الجامعة على اهتمام القيادات بمختلف مستوياتها على استمرار التدريب لرفع شأن الجامعة على المستويين المحلى والعالمى.

وفى الختام، أهدى الدكتور هانى النشار شهادة اعتماده دولياً في مجال حوكمة وتطوير المؤسسات COBIT وهى شهادة دولية متخصصة فى مجال التحول الرقمى وتطوير المؤسسات تكنولوجيا .

 


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