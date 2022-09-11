رئيس جامعة القناة يكرم الطالبات الحاصلات على مراكز بالدورة الفرانكوفونية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن نظام الدراسة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة الفرنسية يهدف فى المقام الأول إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومهنياً في مجال اللغة الفرنسية والترجمة، قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي ومجال البحث العلمي من خلال برامج عالية الجودة.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة لطلاب قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الذين اجتازوا الدورة التدريبية للطلاب الفرانكوفونية .

تأتى المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الذي تحدث عن الدراسة بقسم اللغة الفرنسية بكونها تتم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع الالتزام بالجودة والتميز من خلال تعزيز بيئة تعلم مبتكرة وبحث علمي يهدف الى تنمية التفكير الناقد للطلاب وتنمية مهارات الاتصال وتطوير قدراتهم على التعبير والتحليل تمت المشاركة بإشراف تنفيذي الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وإشراف الدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود المتولى رئيس قسم اللغة الفرنسية .

وقام بالتنسيق للدور ة الدكتورة شهيرة عبد الله منسق الجودة بقسم اللغة الفرنسية و مروة الصحن مديرة مركز الانشطة الفرانكوفونية، هذا وأثنى رئيس الجامعة على تميز الطالبات رودينا محمد الهادى، زهراء محمد عبد الرحمن، رحمة محمد أحمد وحصولهن على المراكز الثلاث الأولى فى تصفيات المشروعات المتميزة، مؤكداً أن تلك الدورات تساعد على إثراء معارف ومهارات الطلاب.

مطالباً أبنائه الطلاب بالبحث عن التميز والريادة في تعليم وتعلم مهارات اللغة الفرنسية من خلال تقديم طرق ديناميكية ومبتكرة التعريف بالحضارة الغربية في جميع المجالات الثقافية واللغوية والحضارية والأدبية طبقاً لأحدث أساليب التعليم والبحث العلمي تخريج منتج فعال يسهم في رفعة الوطن وخدمته في مجالات التعليم والترجمة والسياحة وإدارة الأعمال والإعلام والخدمات المصرفية والدبلوماسية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وواصل "مندور" ، التهنئة لطلابه المشاركين بالدورة التدريبية للطلاب الفرانكوفونية في نسختها "رقم 27" بمركز الأنشطة الفرانكوفونية والتى عقدت بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة قناة السويس وكليه الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغه الفرنسية .

ومن جانبها قدمت الدكتور شهيرة عبد الله الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم للطلاب متمنيه أن يشارك الطلاب بهذة الدورة الأعوام القادمة حتى تعُم الإستفادة على أكبر عدد من الطلاب .

جدير بالذكر أن الدورة شارك بها 12 طالب وطالبة من قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية هم بركسام حسنى شعبان ، مريم سمير عباس، منار أحمد محمد، سلوى طارق محمد، نهال محمد أحمد، روان صلاح حجازى، إسراء خالد السيد، عبد الرحمن رمضان، محمد ممدوح إبراهيم.



جانب من التكريم



جانب من التكريم