رئيس الوزراء: مطار شرم الشيخ قادر على استقبال 10 ملايين سائح طوال العام

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس وجه بتطوير شامل لمدينة شرم الشيخ لتكون مدينة خضراء ومستدامة، موضحا أن جولته بالمدينة تضمنت تفقد مطار شرم الشيخ ورفع كفاءة الصالة الأولى، لافتا أن مطار شرم الشيخ أصبح قادرا على استقبال 10 ملايين سائح طوال العام.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب جولته بمدينة شرم الشيخ، إنه توافر على كافة الخدمات المتواجدة بالمطار منذ نزول الطائرة وحتى خروج السائح.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الحديقة المركزية، وكذا مقر مجلس المدينة الجديد.

وطلب رئيس الوزراء من المستثمرين السياحيين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع.. احلموا وإحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي"؛ من أجل الوصول إلى هدف الـ 30 مليار دولار دخلا من من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة.

واستمع رئيس الوزراء من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لشرح حول الجهود المبذولة لتطوير الحديقة المركزية ومجمع "المول" والبنوك بمدينة شرم الشيخ، موضحا أن الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حي النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن المشروع يشمل زراعة مساحة 18 فدانا، بواقع 500 نخلة، و5500 شجرة، حيث تسهم هذه المساحات الخضراء في امتصاص 1170 طن/سنويا من الكربون.

كما تابع رئيس الوزراء معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد، كما تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة.

وفي هذا الإطار، أكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد يعتبر من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.