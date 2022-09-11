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رئيسة وزراء أسكتلندا تصف مغادرة نعش الملكة إليزابيث من بالمورال بـ"لحظة مؤلمة"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:52 ص
رئيسة وزراء أسكتلندا تصف مغادرة نعش الملكة إليزابيث من بالمورال بـ"لحظة مؤلمة" نعش الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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ودعت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورجون الملكة إليزابيث بتغريدة على موقع "تويتر" حيث وصفت مغادرة نعش الملكة إليزابيث الثانية من بالمورال بأنه "لحظة حزينة ومؤلمة".

وأضافت ستورجون: "اليوم ، بينما تقوم برحلتها إلى إدنبرة ، تشيد اسكتلندا بامرأة استثنائية".

وكتبت "لحظة حزينة ومؤثرة مغادرة جلالة الملكة مدينتها المحببة بالمورال للمرة الأخيرة. اليوم ، بينما تقوم برحلتها إلى إدنبرة ، تشيد اسكتلندا بامرأة استثنائية."

وغادر نعش الملكة إليزابيث الثانية المقر الملكي في قلعة بالمورال لبدء موكب من المتوقع أن ينتهي اليوم في إدنبرة في الساعة 4 مساءً.

سيبقى التابوت بعد ذلك في قصر هوليرود هاوس ، مقر إقامتها الرسمي في اسكتلندا ، قبل أن ترقد يوم الاثنين في كاتدرائية سانت جايلز.

وغادر النعش بالمورال في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي، متوجها عن طريق البر ببطء إلى إدنبرة، في رحلة تستغرق ست ساعات، وتمتد لأطول من 280 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق. وسيصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس - المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الاسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش. ومن المقرر أن يبقى النعش في إدنبرة حتى يوم الثلاثاء، قبل نقله بالطائرة إلى لندن.

 

 


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