حملات نظافة لاستقبال الأرز في المواقع بمراكز محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال النظافة اليومية، إضافة لمتابعة توريد الأرز بالمواقع، وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين، بـ"الحامول، دسوق، سيدي سالم، سيدي غازي، قلين"، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة الموسعة بشوارع المدينة وقرية (الزعفران)، ومتابعة كنس الشوارع ورشها بالمياه، لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة و المخلفات والأتربة، وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي سير العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاتربة، بالإضافة إلى تكثيف النظافة، واستكمال أعمال تقليم وتهذيب الاشجار بجوار المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، ورى الأحواض الزراعية، واستكمال أعمال التهذيب بالحدائق العامة والمداخل والمخارج، وأمام المدارس، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع كفاءة الطرق، ومتابعة أعمال تجهيز الطريق الدولي المار داخل نطاق الوحدة المحلية بقربه الروضة، وعمل تحجير للطريق للبدء في رصفه، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار، وصيانة وتسليك خفض المنسوب بقرى الروضة، وبرية لاصيفر، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

وأشرفَ محمد سعيد حامد، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، على أعمال رفع للمخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ومتابعة سيارة رش المياه غير الصالحة للشرب، وذلك لغسل التلتوارات ورش الشوارع والطرق بالمداخل الرئيسية للمدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي، وتابع أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الاحياء، بجانب نظافة ورش المياه بالطرق، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة المستمرة، وبدء العمل بمنظومة النظافة، ومتابعة جمع القمامة من شوارع القرية والمداخل و أعمال النظافة بقرية قونه، فضلا عن متابعة شونة صروه والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال موسم توريد الأرز، والإعلان عن أسعار التوريد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق العامة والميادين وحملات النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها بالإضافة إلى نظافة الشوارع بالمدينة والمداخل والمخارج، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المصالح الحكومية.



أعمال النظافة في الشوارع



أعمال توريد الارز



أعمال معرفة النقاوة في الارز



توريد الارز للمواقع



رفع المخلفات