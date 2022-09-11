اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:32 م
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حملات تجميل الشوارع وزرع الأشجار بدسوق وإنشاء حديقة سيدي سالم بكفر الشيخ

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:05 م
حملات تجميل الشوارع وزرع الأشجار بدسوق وإنشاء حديقة سيدي سالم بكفر الشيخ زراعة النجيلة لتكون متنزها للمواطنين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد مركز ومدينة دسوق وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حملات تجميل الشوارع وتركيب الانترلوك، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال أعمال التجميل، وتركيب الانترلوك بطريق المستشفى العام، طريق ترعة القضابة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها ومازال العمل مستمرا حتى الانتهاء الكامل من تركيب كافة الاغطية، فضلاً عن أعمال ري الأشجار  بنطاق المدينة  على جانبي الطرق و الميادين العامة، و العناية بها للحفاظ عليها من التلف بالتنسيق مع القسم الزراعي، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة الأعمال بالحديقة الجديدة أمام مقر (بنك مصر) بسيدي سالم، وزرع الأشجار بها، وكذلك زراعة النجيلة الخضراء بها، لتكون متنزها لأهالي سيدي سالم.

زرع النجيلة بسيدي سالم
زرع النجيلة بسيدي سالم

 

زراعة النجيلة لتكون متنزها للمواطنين
زراعة النجيلة لتكون متنزها للمواطنين

 

جانب من ري النجيلة وزراعها
جانب من ري النجيلة وزراعها

 

زراعة النجيلة بسيدي سالم
زراعة النجيلة بسيدي سالم

 

تركيب الانترلوك
تركيب الانترلوك

 

تركيب الانترلوك بدسوق
تركيب الانترلوك بدسوق

 

ري الاشجار بدسوق
ري الاشجار بدسوق

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