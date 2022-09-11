"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 608 ملايين حالة

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 608 ملايين و300 ألف و65 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و513 ألفا و743 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 95.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و50 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ684 ألفا و813 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و150 وفاة