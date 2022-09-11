جوتيرش يثنى على جهود باكستان ويدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدة

كتبت: هناء أبو العز

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باكستان، لإظهار التضامن مع شعب باكستان، متحديًا كارثة طبيعية هائلة ناجمة عن تغير المناخ ناجمة عن الأمطار والفيضانات غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد.

وتضمنت الزيارة التي استمرت يومين اجتماعات رفيعة المستوى وجلسات إعلامية وتفاعلات مع النازحين وأول المستجيبين وممثلي الدول التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة برئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للأمين العام لاهتمامه الشخصي بالوضع الناجم عن الفيضانات ، وأعرب عن تقديره الكبير لزيارته واهتمامه بالمتضررين.

وأطلع رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة على جهود حكومة باكستان في مواجهة التحديات الهائلة التي تفرضها الفيضانات المفاجئة ، بما في ذلك توفير 35 مليار روبية إغاثة نقدية من خلال برنامج بى نظير لدعم الدخل ، وعمليات الإنقاذ والإغاثة ، وتسليم المساعدة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الوطنيين وبدعم من الشركاء الدوليين. أثناء تقديره لرسالة الفيديو التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة للنداء العاجل للأمم المتحدة ، أكد رئيس الوزراء أنه مع وجود أقل من 1٪ من انبعاثات الكربون العالمية ، فإن باكستان تواجه وطأة الكوارث الطبيعية في شكل موجات حرارية ، وانهيارات جليدية ، وجفاف ، وأمطار غزيرة ، ورياح موسمية غير مسبوقة. ودعا رئيس الوزراء إلى بذل جهود عاجلة للتخفيف والتكيف بالإضافة إلى حشد الدعم للتعافي وإعادة البناء من مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة محادثات على مستوى موسع مع وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري ، أعقبها لقاء صحفي مشترك، و تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالفيضانات الأخيرة وتغير المناخ.

وأشار وزير المالية إلى أن ثلث البلاد قد غمرتها المياه ، وتضرر حوالي 33 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد ، وفقد أكثر من 1300 شخص ، بما في ذلك أكثر من 400 طفل ، ونفوق ما يقرب من 800 ألف رأس من الماشية ، ودمر أكثر من 1.7 مليون منزل ، و 6000 كيلومتر من الطرق تلفت.

ودعا رئيس الوزراء إلى بذل جهود عاجلة للتخفيف والتكيف بالإضافة إلى حشد الدعم للتعافي وإعادة البناء من مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن دولًا مثل باكستان ، التي لم تفعل شيئًا تقريبًا للمساهمة في الاحتباس الحراري ، لا تستحق ذلك. وأضاف: "أعرف كيف يعمل المتطوعون وموظفو الخدمة المدنية والجيش والمنظمات غير الحكومية معًا بطريقة رائعة للتخفيف من معاناة الشعب الباكستاني".