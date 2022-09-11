اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:00 ص
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جمعية القلب الأمريكية: كورونا يزيد خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:00 ص
جمعية القلب الأمريكية: كورونا يزيد خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب القلب
كتبت فاطمة خليل

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كشفت بيانات جديدة أصدرتها جمعية القلب الأمريكية عن أن فيروس كورونا ساعد فى تحفيز الإصابة باضطراب الرجفان الأذيني للقلب، وهو عدم انتظام ضربات القلب أو نبض سريع جداً للقلب، حيث وجد الباحثون أن هناك حوالي 1 من كل 20 مريضًا في المستشفى مصابًا بكورونا يصابون بالرجفان الأذيني، بحسب موقع "health".

ووجدت الدراسة أن وجود حالة جديدة من الرجفان الأذيني في المستشفى مرتبط بأحداث قلبية كبرى، بالإضافة إلى فترات الإقامة الطويلة في المستشفى والحاجة الأكبر للعناية المركزة وتوفي حوالي 45٪ من المرضى الذين أصيبوا بالرجفان الأذيني أثناء وجودهم في المستشفى بعد كورونا.
 
قال الدكتور جوناثان بيتشيني، رئيس متطوع لمجموعة استشارية من جمعية القلب الأمريكية وأستاذ مشارك في المركز الطبي بجامعة ديوك في بيان صحفي لجمعية القلب الأمريكية: "تشير الأبحاث إلى أنه من المرجح أن يؤثر مرض الرجفان الأذيني على المزيد من الأمريكيين ويمكن أن يعرض المزيد من الناس لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب بشكل أكبر مما كان متوقعًا في السابق".
 
ما لا يقل عن 2.7 مليون أمريكي يعانون من الرجفان الأذيني، وهو ضربات قلب مرتجفة أو غير منتظمة ويمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم والسكتة الدماغية وفشل القلب ومضاعفات أخرى متعلقة بالقلب.
 
تشير النتائج، التي أخذت في الحسبان الظروف والعوامل الصحية الأساسية في المستشفى، إلى أن ظهور الرجفان الأذيني في مرضى كورونا هو علامة على العوامل السريرية الضارة. 
 
ونُشرت الدراسة في مجلة Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.
جدير بالذكر أنه قد أشارت دراسة أخرى أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى كورونا.
 
 

كورونا

كورونا والقلب

كورونا الرجفان الأذيني

الرجفان الاذيني

سرعة ضربات القلب



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