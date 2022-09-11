جامعة حلوان تشارك باحتفالية هيئة تعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي ل محو الأمية على مستوى جامعة حلوان ممثلا للجامعة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة برئاسة الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التي أقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة ، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار (التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة) وذلك من خلال جلسة نقاش بعنوان قضية الأمية( التحديات وكيفية التغلب عليها) بمشاركة الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، الدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية جامعة الأزهر ، دكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

وحضر فعاليات الاحتفالية نخبة متميزة من قيادات التعليم وأعضاء مجلس النواب وعدد من الأحزاب السياسية الموقرة وممثلين للمجتمع المدني وخبراء في مجال التربية والعمل المجتمعي ومجموعة من الإعلاميين

قدم الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة الموقرة لتشريف جامعة حلوان قيادة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين وطلاب بالدعوة للمشاركة في فعاليات الاحتفال ، وفي بداية كلمته أوضح أن قضية الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية ، في إطار ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى دعم قيادات جامعة حلوان للمشروع القومي لمحو الأمية بداية من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار ، وصدور قرار متطلب التخرج لطلاب وطالبات كلية التربية بمحو امية ثلاثة مواطنين على الاقل كشرط للحصول على شهادة التخرج والمعتمد مؤسسيا من مجلس الكلية والمجالس الحاكمة بالجامعة منذ عام 2022 ، ثم استعرض سيادته إنجازات جامعة حلوان العريقة في المشروع القومي لمحو الأمية خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2022 ، بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة في معظم محافظات وقرى ومدن جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المتحررين من الأمية من خلال طلاب وطالبات جامعة حلوان بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار سبعة دورات متتالية بدءا من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة ابريل 2022 عدد 9948مواطن ومواطنة تم تحريرهم من الأمية .

وذكر أن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ، الدور الأساسي الرائد الفاعل في نجاح منظومة العمل بالمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ، منوها إلى الإجراءات والممارسات التي اتخذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في خططه وحملاته التوعوية بالمشروع من خلال عقد العديد من الندوات للتوعية بالمشروع بالكليات المشاركة ، وإصدار مطوية القطاع بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار لا للأمية في الجمهورية الجديدة، وتكريم الطلاب والطالبات الأعلى انجازا في المشروع القومي لمحو الأمية بمجلس جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وحضور السادة النواب وعمداء الكليات الموقرة وباقي أعضاء المجلس .

كما اشار إلى عقد العديد من البرامج التدريبية لتأهيل طلاب وطالبات كليات الجامعة على إدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية، وتطرق سيادته الي دور القوافل التنموية المتكاملة للوصول بخدمات الجامعة إلى المجتمع وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا في إطار المبادرة الرئاسية الموقرة حياة كريمة ، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد (٦) قوافل تنموية متكاملة متضمنة برنامج محو الامية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، كما تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ، وتشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية لتوعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع ، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة لإدارة فعاليات المشروع ومتابعة تنفيذه على مستوى كليات الجامعة ، وتوفير مقر للسادة منسقي الهيئة بالجامعة لمساعدة الطلاب على انهاء إجراءات التعاقد على الفصول .

وفي ختام كلمته اوضح ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات من أجل القضاء على الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإعلان مصر خالية من الأمية تحقيقا لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر والتقدير للهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة ورئاسة الأستاذالدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وجميع مديري الفروع والادارات وجميع العاملين بالهيئة لتشريفنا بجامعة حلوان بالدعوة للمشاركة في فعاليات الاحتفال.