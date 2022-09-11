جامعة المستقبل تدخل عالم الجامعات الذكية ..اتفاق مع شركة مايكروسوفت العالمية لدعم خطة الجامعة للتحول الرقمى

تحرص جامعة المستقبل برعاية الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس الأمناء والمؤسس الاول للجامعة على تقديم أفضل خدمة تعليميه على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجى المواكب للعصر الحديث والاهتمام بتحقيق التحول الرقمي لتحويل الجامعه إلى جامعة ذكية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة من خلال الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا .

وانطلاقا من هذا المفهوم وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة ميكروسوفت العالمية بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.

تهدف مذكرة التفاهم بين جامعة المستقبل وشركة مايكروسوفت إلى دعم خطة الجامعة للتحول الرقمي من خلال مجموعة من الخدمات والتقنيات المختلفة لتمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أفضل ما لديهم من خلال تطبيق إطار التحول الرقمي التعليمي الشامل Education Transformational Framework الذى تتبناه شركة البرمجيات العالمية المستمد من خبراتها في قطاع التعليم العالي على مدار ال25 سنة الماضية مع مختلف الجهات التعليمية في العالم.

كما تهدف الاتفاقية الى تنمية مهارات سوق العمل للطلبة والطالبات والتى تعد من أهم أولويات الجامعة لبناء كوادر قادرة على تنمية المجتمع والوصول لآليات عملية لزيادة التنفاسية العالمية لأبنائها الخريجيين من خلال التوعية التكنولوجية والندوات عبر الويب للطلاب بالإضافة إلى إتاحة مسارات تدريبية ومنصات ومعامل إفتراضية على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية.كما تتيح الشركة العالمية الفرصة أمام الطلاب المتميزين للمشاركة فى مسابقة Microsoft Imagine cup Junior و المساعدة في تدريب المدربين المسئولين عن تنفيذ المبادرة ومنحهم شهادة مدرب فى التخصصات ذات الصلة مع تنظيم أنشطة للطلبة الممميزين سواء ثقافية ،او تعليمية ، أو تنموية.

وشهد الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل توقيع الاتفاقية، ووقع الاتفاقية عن جامعة المستقبل الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل وعن شركة ميكرو سوفت ميرنا عارف مدير عام شركة ميكروسوفت مصر. وبحضور كل من عمرو المصرى مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت مصر و الدكتورة نيفين راجى ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سامى ، بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مركز ضمان ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة المستقبل.

و أعربت ميرنا عارف عن سعادتها بهذا التعاون مع جامعة المستقبل الحاصلة على أقوى التصنيفات بين الجامعات الخاصة بمصر ، وعلى خطى التنمية ورؤية 2030 وإعداد جيل من الشباب مزود بأحدث البرامج الدولية التى تؤهله لسوق العمل المحلى والدولى وفقا لخطة رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب.

و صرح الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة ، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ميكروسوفت العالمية يعتبر من الإنجازات الهامةمن اجل تطبيق إطار التحول الرقمي التعليمي الشامل الذى تتبناه شركة البرمجيات العالمية المستمد من خبراتها في قطاع التعليم العالي على مدار ال25 سنة الماضية مع مختلف الجهات التعليمية في العالم. واضاف ان الاتفاقية تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل وبناء كوادر قادرة على تنمية المجتمع ، والتدريب على تطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية.

وأشاد عمرو المصرى بالتعاون البناء بين جامعة المستقبل وشركة ميكروسوفت وأكد أن مذكرة التفاهم هى بداية لشراكة قوية فى جميع المجالات والأنشطة.